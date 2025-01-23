  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 15:27
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmanda Athletic Bilbao maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 25 Ocak Cumartesi günü tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor
DİĞER
Son Dakika: İç kanama geçirip yoğun bakıma alınmıştı! Edip Akbayram'ın son durumunu eşi Ayten Akbayram açıkladı!
DEM'den İmralı açıklaması! Dün "Hazırım" diyen Öcalan bugün "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra" diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!
F.Bahçe'de şok sakatlık! Omzu çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Rangers maçı ne zaman? Manchester United - Rangers maçı ne zaman? 15:52
Gomis'ten menajerlik iddialarına yanıt Gomis'ten menajerlik iddialarına yanıt 15:47
Kerem Demirbay'ın acı günü Kerem Demirbay'ın acı günü 15:37
Kartal Onvo Antalyaspor mesaisine başladı! Kartal Onvo Antalyaspor mesaisine başladı! 15:27
Union Saint-Gilloise - Braga maçı ne zaman? Union Saint-Gilloise - Braga maçı ne zaman? 15:26
Vedia N. Apak ve annesi için cenaze töreni Vedia N. Apak ve annesi için cenaze töreni 14:54
Daha Eski
Carlos F.Bahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi oldu! Carlos F.Bahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi oldu! 14:51
Fenerbahçe - Lyon maçı detayları Fenerbahçe - Lyon maçı detayları 14:49
Norveç'te kulüpler VAR'ı istemiyor Norveç'te kulüpler VAR'ı istemiyor 14:48
Ludogorets - Midtjylland maçı ne zaman? Ludogorets - Midtjylland maçı ne zaman? 14:39
F.Bahçe'de şok sakatlık! Omzu çıktı F.Bahçe'de şok sakatlık! Omzu çıktı 14:34
Elfsborg - Nice maçı ne zaman? Elfsborg - Nice maçı ne zaman? 14:34