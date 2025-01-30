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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Arjantinli sol bek! Valentin Barco...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Arjantinli sol bek! Valentin Barco...

Beşiktaş’ın bonservisi Brighton’da bulunan, Sevilla’da kiralık olarak forma giyen Valentin Barco ile ilgilendiği öğrenildi. 20 yaşındaki futbolcuyu Benfica da istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Arjantinli sol bek! Valentin Barco...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. Takvim'in haberine göre siyah beyazlılar, Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Brighton'da bulunan Arjantinli sol bek Valentin Barco'yu radarına aldı. Portekiz ekibi Benfica'nın da peşinde olduğu genç oyuncu için temaslar başlarken Barco, Sevilla'nın son antrenmanında yer almadı.

YENİDEN KİRALANABİLİR

Yüksek potansiyeliyle dikkat çeken Barco'ya güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor. Brighton'ın, Sevilla'dan ayrılması durumunda yeniden kiralamaya sıcak baktığı genç yıldızın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

9 MAÇTA 1 ASIST

Sevilla'dan ayrılması beklenen genç futbolcu, bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 9 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asiste imza attı. Ocak 2024'te Boca Juniors'ta yaklaşık 9 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan Barco, Brighton formasıyla çıktığı 7 maçta ise skor katkısında bulunamadı.

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