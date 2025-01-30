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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen yönetimin, aradığı ismi Fransa'da bulduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların transferde ters köşe yaparak flaş bir yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 10:12 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 10:13
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Kubilay Açıkgün
Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş listesindeki isimler için temaslarını hızlandırdı.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Siyah beyazlılar şu ana kadar transferde herhangi bir takviye yapmadı.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Kartal yalnızca fazla forma şansı bulamayan iki oyuncusu Jean Onana ve Can Keleş ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Özellikle forvet hattına transfer yapmak isteyen ve bu doğrultuda planlamalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Siyah beyazlıların, Lille forması giyen flaş bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Konuya dair haberi ise Fransız basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

BEŞİKTAŞ'TAN BAYO BOMBASI!

L'equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Lille'in 26 yaşındaki forveti Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Siyah beyazlıların, Gineli futbolcunun transferi için için somut girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Öte yandan 1.87 boyundaki golcüyle Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Mohamed Bayo'nun önümüzdeki saatlerde geleceğine dair kulüple birlikte karar vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

BU SEZON 18 MAÇA ÇIKTI!

Mohamed Bayo bu sezon 18 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü

Bayo bu maçlarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.

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