Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen yönetimin, aradığı ismi Fransa'da bulduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların transferde ters köşe yaparak flaş bir yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 10:12 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 10:13
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Özellikle forvet hattına transfer yapmak isteyen ve bu doğrultuda planlamalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu.
Siyah beyazlıların, Lille forması giyen flaş bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.
Konuya dair haberi ise Fransız basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ'TAN BAYO BOMBASI!
L'equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Lille'in 26 yaşındaki forveti Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmayı planlıyor.
Siyah beyazlıların, Gineli futbolcunun transferi için için somut girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan 1.87 boyundaki golcüyle Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği kaydedildi.
Mohamed Bayo'nun önümüzdeki saatlerde geleceğine dair kulüple birlikte karar vermesi gerektiğine dikkat çekildi.
BU SEZON 18 MAÇA ÇIKTI!
Mohamed Bayo bu sezon 18 karşılaşmada görev aldı.
Bayo bu maçlarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Gineli oyuncunun, Lille ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
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