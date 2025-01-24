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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Marcus Edward hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Marcus Edward hamlesi!

Kanat transferine yoğunlaşan Beşiktaş, Sporting Lizbon’a Marcus Edward için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Portekiz ekibi bu teklifi değerlendirmeye aldı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Marcus Edward hamlesi!

Teknik direktör sorununu çözen Beşiktaş, transfere yoğunlaştı... Öncelikli hedef; kanat transferi... Birçok isimle görüşen siyah-beyazlıların, son olarak Sporting Lizbon'un tecrübeli ismi Marcus Edward'ı gündemine aldığı ve oyuncu için Portekiz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Haberde; Edwars'ın Sproting tarafından kadroda düşünülmediği ve Portekiz temsilcisinin oyuncuyu satmak istediği vurgulandı. Haberin detayında ise; İtalya'dan bir kulübün de Edward'la ilgilendiği ancak tek resmi teklifin Beşiktaş'tan geldiği bilgisi paylaşıldı. Piyasa değeri; 15 milyon euro olan Edward, ligdeki en son maçını 30 Kasım'daki Santa Clara mücadelesinde oynadı.

346 DAKİKA OYNADI

Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Edwars, 346 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti. Tottenham altyapısında yetişen İngiliz oyuncu, teknik heyetle ters düştüğü için satış listesinde.

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