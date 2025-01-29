Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Bilbao maçı geride kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Twente karşılaşmasından öncesinde Ernest Muçi ile katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLACAK"

Sabırsızım yarınki maç için. Zor bir maç olacak. Twente'nin maçlarını izledik. Avrupa'da Manchester United ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadılar. Malmö'ye karşı zor bir deplasmanda galibiyet aldılar. Yarın bize zorluk çıkaracakladır ama biz bunu çözmeliyiz. Sabırsızım bu maç için. Yarın iyi bir test olacak oyuncularım ve benim için.

"YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

Her maç kendine özgü, ayrı. Bunu söylemem gerekiyor. Buraya kazanmak için geldik ve kazanmak zorundayız. Twente de kazanmak zorunda. İki takımın da hedefi aynı. Bilbao maçı geride kaldı. Çok heyecan verici bir maçtı. Çalışmam gerekenleri gördüm. Son zamanlarda zorlu bir süreçten geçen oyunculara sahibiz. Yeni bir sayfa açtık. Yarın da bu yeni sayfanın devamı için büyük bir fırsat. Avrupa'da turu geçersek, bu herkesi birleştirecek olumlu bir durum olur.

"MOTİVASYONU İNŞA ETMEM GEREKİYOR"

Her maç için oyuncularımız bir şekilde iyi bir motivasyon sergilemeli. Bu motivasyonu inşa etmem gerekiyor. Oyun anlayışınızı, her maçta aynı taktiği dikte edemezsiniz çünkü her maçta rakip farklı ama motivasyonu, oyuncuların birbiri için savaşmalarını her maçta isteyebilirsiniz. Bizim kalitemiz var. Bilbao maçında bu şekilde oynadık ve iyi işler yaptık. Antalyaspor maçı için de geçerli bu. Ligde de yukarıya çıkmamız gerekiyor. Avrupa'da tur atlamamız gerekiyor ama ligi de bırakmış değiliz, hedefimiz ilk 3'e girmek.

TRANSFER AÇIKLAMASI

10 gün önce geldim buraya. Doğru kararları almak için çalışıyoruz. Şunu da söyleyebilirim, geldiğimde de burada bir scout yapılanması yoktu. Kulübü gelecekte doğru tarafa yönlendirmek için çalışıyorum. Kısa vadede iyi oyuncular getirmeliyiz. Ama bizim artık hatalı karar verme lüksümüz yok. Hatalı karar vererek çok pahalı oyuncuları getirme lüksümüz yok. Önce finansal durumu da görmeliyiz. En iyi kararları vermek için elimizden geleni yapacağız. Ama bu yarından sonra diyelim. Yarın önemli bir maçımız var. Bunların hepsini sonra da konuşabiliriz. Lütfen maçı konuşalım sadece bugün.

"BU ATMOSFER SESSİZLİĞE BÜRÜNECEK"

İlk kez geliyorum Twente'ye. İyi bir stadyumunuz var. Ama umarım yarın bu atmosfer sessizliğe bürünecek. Twente'nin maçlarını izledim ve etkilendim. Manchester United maçında daha iyi bir sonuncu hak ettiler. Çok iyi oynadılar. Geçen sene ligde iyi işler yaptılar. Hareketli ve kolektif bir oyun oynuyorlar. Bu şekilde Twente'nin iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ve umarım daha iyiye giderler.

ERNEST MUÇI'NİN AÇIKLAMALARI

Umarım iyi bir sonuç olur. Bilbao maçından farklı bir maç olacak. Deplasmanda oynayacağız ve rakibin taraftarları olacak. Maçı kontrol etmemiz gerekiyor. Bilbao maçındaki motivasyonumuzun devam etmesi gerekiyor. Büyük ve zorlu bir maç olacak. Play-off'a kalmak için kalitemizi gösterme fırsatımız olacak. Hazırız. Kazanmak için her şeyi yapacağız.

"BILBAO MAÇI GERİDE KALDI"

Bilbao maçı geçmişte kaldı. Geçmişle ilgili konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yarınki maça odaklanmalıyız. Futbolda sürekli iyi olmak zor. İniş ve çıkışların olduğunu kabul etmeliyiz. Önemli olan çalışmaya devam etmek. İyi olan maçlar da olacak, iyi olmayan maçlar da olacaktır. Önemli olan her zaman çalışmayı sürdürmek.

"BURADAKİ HER KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUM"

Benim hedeflerim ve hayallerim var. Buradaki her kupayı kazanmak istiyorum. Takımın da hedefi öyle. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Yeni bir hocamız var. Onunla birlikte bu hedefler ve hayaller için çalışmaya devam edeceğiz.