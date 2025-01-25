Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde
Ligde iyi bir durumda olmasa da Avrupa'da Athletic Bilbao'ya karşı aldığı galibiyetle moral depolayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların, gündem yaratacak bir transfer hamlesine hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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BEŞİKTAŞ'TAN RASHFORD BOMBASI!
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da yeterli performansı gösteremeyen Marcus Rashford'u kadrosunda görmek istiyor.
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, Norveçli başarılı hoca, eski oyuncusu ile kısa süre içerisinde görüşerek transfere ikna etme peşinde.
Beşiktaş, Ole'nin bu isteği sonrası 27 yaşındaki İngiliz için harekete geçti, Rashford hakkında bilgi alındı. Başkan Serdal Adalı, oyuncunun kiralık transferi için şartları sağlamaya çalışıyor.
Bu sezon 24 resmi maçta bin 500 dakika süre alan Rashford 7 gol ve 3 asistle oynadı. Kırmızı Şeytanlar'ın altyapısında yetişen yetenekli futbolcu, Beşiktaş'a gelirse ilk kez başka bir takımda forma giymiş olacak.
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