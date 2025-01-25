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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde

Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde

Ligde iyi bir durumda olmasa da Avrupa'da Athletic Bilbao'ya karşı aldığı galibiyetle moral depolayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların, gündem yaratacak bir transfer hamlesine hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 11:16
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Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde

Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak büyük bir zafere imza attı.

Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde

Öte yandan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte, çalışmalar da hız kazandı. Son olarak Kara Kartal için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde

BEŞİKTAŞ'TAN RASHFORD BOMBASI!

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da yeterli performansı gösteremeyen Marcus Rashford'u kadrosunda görmek istiyor.

Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, Norveçli başarılı hoca, eski oyuncusu ile kısa süre içerisinde görüşerek transfere ikna etme peşinde.

Beşiktaş'tan transferde bomba hamle! Solskjaer eski öğrencisinin peşinde

Beşiktaş, Ole'nin bu isteği sonrası 27 yaşındaki İngiliz için harekete geçti, Rashford hakkında bilgi alındı. Başkan Serdal Adalı, oyuncunun kiralık transferi için şartları sağlamaya çalışıyor.

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