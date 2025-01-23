Rashica resitali

AVRUPA Ligi'nde Beşiktaş evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi. Milot Rashica, 2 gol, 1 asistle sahanın yıldızı oldu. Kosovalı futbolcu kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında sevindi. Kartal, böylece puanını 9'a çıkarırken İspanya ekibi ilk yenilgisini aldı. 17'de Ernest Muçi topu soldan müthiş taşıdı, Rafa Silva harika bir topuk pası çıkardı, Rashica enfes bir şutla ağları sarstı: 1-0 Ancak 45+2'de Unai Gomez'le rakip takım 1-1 yaptı, keyifler kaçtı.

RAFA'NIN ASİSTLERİNE JEST

İkıncı yarıya da iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. 46'da İmmobile ile geldik, kaleci Agirrezabala çeldi, 51'de de Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda golü yapamadı. 54'te Rashica ile yine geldik son anda çizgiden çıkardılar. 60'ta ise nihayet golümüzü attık. Rafa Silva'nın çevirdiği topta Rashica kale önünde bitirdi: 2-1 77'de sahanın yıldızı Rashica sağ kanattan ortaladı, Rafa Silva 3-1 yaptı. VAR'ın uyarısıyla 90'da penaltı kazanan Kartal, Joao Mario ile 4-1'i buldu.