Rafa Silva rüzgarı

Siyah beyazlı takımın Portekizli yıldızı Rafa Silva, dünkü karşılaşmada 2 asist yaparken 1 de gol attı. Avrupa Ligi'nde 7. maçında 2. golünü atan Portekizli oyuncu, toplamda 3 gol pası verdi. Deneyimli yıldız maç boyunca 4 şut çekerken, 5 kez de hücum pası verdi. Rafa futboluyla alkışları kaptı.

MUÇİ'YE TAM NOT

Kartal'ın yıldızı Ernest Muçi, performansıyla adından söz ettirdi. Ligdeki Samsunspor maçında da oyuna girdikten sonra beğeni toplayan Muçi, dün akşam ilk 11'de sahaya çıktı. İlk golün hazırlayıcısı olan Arnavut futbolcu, maç boyunca da hem sol kanatta hem de merkeze geldiğinde orta sahada alkışı aldı.

GURUR DUYUYORUM

Sağ bekte Nico Williams'a adım attırmayan ve performansıyla alkış alan Jonas Svensson, "Bolu'da hayatını kaybedenlerden dolayı üzgünüm. Onlar için kazandık. Hocamızla iki gün çalıştık. Enerjik, harika bir oyun oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Nico'yu tanıyordum, agresif oynadım" yorumunu yaptı.

ENERJİ GETİRDİ

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile, A.Bilbao zaferinde skor yapamamasına rağmen çok çalıştı, arkadaşlarına pozisyon yarattı. İmmobile, muhteşem zaferde yeni hocaları Solskjaer'in takıma verdiği enerjiyle katkı sağladığını vurgulayarak, "Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Hocamızın gelmesi bu durumu yarattı. Serdar Hoca'nın yardımıyla bunu yaptılar. Bize enerji getirdi hocamız. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık. Bolu'daki yangında ailelerini kaybedenler için çok üzgünüm. Takım olarak çok sevinmemeye, abartmamaya çalıştık. Önemli bir maç oynadık. Zorlu ve sert bir rakipti. İyi bir maç oynadık. Bu galibiyet bizim için gruplarda ilerleme fırsatı olacaktır" diye konuştu.

21 SENE SONRA ZAFER

Beşıktaş tam 21 sene sonra Athletic Bilbao'yu evinde konuk etti. 4 Kasım 2004'te o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda grup aşamasında İspanya ekibini ağırlayan ve 3-1 yenen siyahbeyazlılar, 21 sene sonra da galip geldi. Temsilcimiz dün akşam Avrupa Ligi'nde yine 3-1'lik skor alarak sevindi.

İSTANBUL'DA YIKILDI

Athletıc Bilbao, Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini İstanbul'da Beşiktaş karşısında aldı. Avrupa Ligi'nin favorilerinden olan ve finali San Mames'te oynamak isteyen La Liga temsilcisi, ilk 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik almıştı. Ernesto Valverde'nin takımı ayrıca toplamda 11 maç sonra Beşiktaş'a kaybetti.

MARİO'DAN SİFTAH

Sezon başından bu yana zaman zaman eleştirilen Joao Mario, dün akşam elde edilen tarihi galibiyette penaltıdan golünü attı. Portekizli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü dün akşam attı. Penaltıdan çok güzel bir vuruş çıkaran 32 yaşındaki yıldız, maç sonunda taraftarlar tarafından alkış aldı.