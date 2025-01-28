Rota Marcus Edwars

Teknık direktörlük koltuğunu Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Beşiktaş, ara transfer döneminde özellikle kanat hattını güçlendirmek istiyor. Kara Kartal için Portekiz basınında flaş bir transfer iddiası geldi. Kadroda orijinal mevkisi kanat olarak sadece Milot Rashica'yı bulunduran Beşiktaş, Sporting forması giyen Marcus Edwards ile ilgileniyor. A Bola'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hamle yapmaya hazırlanıyor. Haberin devamında, Sporting'in disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcus Edwards'ı takımdan ayrılmasına sıcak baktığı yazıldı. 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun Sporting ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Her iki kanatta da oynayabilen Sporting'te bu sezon 10 maçta süre bulan Edwards, 3 kez gol sevinci yaşadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.