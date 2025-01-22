Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İspanyol Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bolu'da yaşanan otel yangınında ölenlere başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dilekleriyle toplantıya başlayan Solskjaer, "Hayatta futboldan daha önemli şeyler de var" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

51 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlandığını belirterek, "Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan benim istikrarım. Şu anki odak noktamız bugün oynayacağımız maç. Elimizden geleni yapmak için sahada olacağız" dedi. Casemiro ve Marcus Rashford iddialarına yanıt veren Solskjaer, "Onlar çok iyi oyuncular ama onlarla herhangi bir konuşmam olmadı" dedi.

KAZANACAĞIZ

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Svensson, "Zor bir maç olacak. Avrupa'da iyi bir durumda değiliz. Üç puan almamız gereken bir mücadele. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanacağız. Hocamız ve ekibi çok iyi bir enerji getirdi. Solskjaer'in gelmesi benim için sürpriz oldu. Norveç'te herkes tanıyor. Hocadan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Benim jenerasyonum için bir rol modeldi. Onunla başka bir ülkede denk gelmek harika bir durum" dedi.