Parolamız hep hücum

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni gerçekleştirdi. Çok çalışarak taraftarların sahada görmek istediği takıma kavuşacaklarını belirten Ole Gunnar Solskjaer ise, "Başkanımızla harika görüşmeler gerçekleştirdik. Başkan ve yöneticiler kalbime dokundu. Kalben birleştik. Biz burada yeni bir temel oluşturacağız. Benim de istediğim bir şeydi. Futboldan bir süredir uzaktım ama UEFA'da çalıştım. Beşiktaş'ı ve futbolu takip ettim. Bizler taraftarın neler istediğini biliyoruz. Bunu başarabilmek için de her gün en iyi şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

GELMEDEN RAPORLAR ÇIKARDIM

Solskjaer, "Ben kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız da var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takımdır. Başkanımızın dediği gibi gerçekçi, sabırlı olacağız, doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir. Taraftarlarımız ve çalışanlarımız beni sıcak bir şekilde karşıladı ama şu anda işe başlayacağız ve keyif alacağız. Gelmeden önce çok fazla çalıştım, raporlar çıkardım. Şimdi artık resmi olarak çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KAZANMAK İÇİN BURADAYIM

Solskjaer, şöyle devam etti: Yanlış anlamayın ama ben bir sebepten buradayım, kazanmak ve galibiyetler için. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben de bu hedef için çalışan biri oldum. Kazanmak için buradayım. Gerçekçi olacağız. Doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek adımlar atmayacağız" dedi.

BİRLİKTELİK BAŞARI GETİRİR

Solskjaer, "Bizler Norveçliler olarak çok çalışan ve pes etmeyen insanlarız. Beşiktaş camiası da öyle. Ben iyi insanlara inanırım. Yeniden inşa etmek için yeteneğe de ihtiyacımız olacak. 18 aylık süre zarfında biz her gün belirli bir antrenman kültürü oluşturmaya çalışacağız. Takımda bir birliktelik sağlarsak başarılı olabiliriz" dedi.

FELSEFEM ATAK ÜZERİNE

Futbolun bir denge işi olduğunu söyleyen Solskjaer, "Bizler fırsatlar yaratmak isteyeceğiz. Bunun için agresif olmamız lazım. Benim felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yapılmasını sevmem, hücum için pas yapılmasını isterim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İZLEME AĞIMIZ VAR

Solskjaer, "Uygun transferleri yapmak hedefindeyiz, yanlış transferleri yapacak zamanımız ve paramız yok. Hata yapacak durumumuz yok. Kulübün son birkaç yılı zor geçmiş. Oyuncular bir hedef ve plan ister. Oyuncular bu ortamın olduğu durumda kendilerini daha güvende hissederler. Artık yüzümüzü ileriye döneceğiz. İyi bir grubumuz var. Sadece benim ya da başkanın karar vereceği bir şey değil transfer. Futbolcu izleme ağımız var. Ayrıca elimizde de iyi oyuncular var" dedi.

BENCE BU BİR İŞARET

Dikkat çeken bir tesadüfü dile getiren Solskjaer, "Norveçliler olarak çok çalışan, mütevazi insanlarız. Pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle, biliyorum. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Çok çalışmak lazım, 1,5 sene mutlu olursak, 1 sene daha opsiyon var" açıklamasını yaptı.

KIYAS YAPMAK ADİL DEĞİL

Solskjaer, "Gerçekçi olmamız lazım. Geçen sezon 46 puan, bu sezon ise 20 puan fark var. Bizim adım adım gelişmemiz gerekiyor. Futbolda her şey olabilir. Haaland ile Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kıyaslama çok adil olmayabilir. Semih'le konuştum. Tüm gençlerimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

JOSE HARİKA BİR HOCA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya övgüler yağdıran Norveçli Teknik Direktör Solskjaer, "Mourinho ile henüz konuşmadım ama harika bir hoca. Çok da saygı duyduğum bir isim. Jose Mourinho ile tekrar görüşmeyi bekliyorum" dedi.

ERLING MOE VE BEN HAZIRIZ

Yardımcısı hakkında açıklamalar yapan, Solskjaer, "Erling Moe ve ben Molde'de birlikte görev yaptık. İyi arkadaşız. 6 yıl Molde'de teknik direktörlük yaptı. Kendisine bu projeden bahsettim. Bu meydan okumaya hazırdı. Kendisini buraya gelmek için çağırdığımda çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE TEKLİF ALDIM

Solskjaer, "Beşiktaş'tan daha önce teklif aldım ama bu seferki doğru proje olduğunu hissettirdi ve bende kabul ettim. Başka teklifler aldım. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce kabul etmediğim için çok pişman olurdum" dedi.

ÇOK KULÜBE HAYIR DEDİM

Solskjaer, "M. United projesine benzer bir iş. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak istiyoruz. Çok teklife 'Hayır' dedim. Norveç'teki muhteşem hayatımı bırakmamı değecek bir teklif olmalıydı. Beşiktaş'ın projesi, M. United'ın projesine benziyor. Kötü gidişatı dindirmemiz lazım" dedi.

TAKIM İÇİN OYNAYACAĞIZ

Norveçli çalıştırıcı, "Oyuncularımızla sabah tanıştım. Benimle olmalarını ve takımı kendilerinden daha öne koymalarını isterim. Dünkü maçı izledim. İyi takıma karşı oynadık ve maçı kazanmayı hak ettik. Son dakikada Semih'in bir pozisyonu vardı, şanssızlık" ifadelerini kullandı.