Bize güvenin

Beşiktaş 1,5+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'ndeki törene siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı da katıldı. Bu 1.5 senede hedef küçültmeyeceklerini söyleyen Başkan Adalı, "Önümüzdeki sene için kazanan takım oluşturacağız. Kendisine çok önemli isimler yardımcılık yapacak. Hedeflerimiz tam tamına uyuyor. Hocamız takımın durumu ve yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi. Mevcut takımı ne ben, ne de hocamız kurdu. Buna rağmen takımı en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Nasıl takım istediğimizi anlattık. Hücum futbolu oynayan Beşiktaş'ı, taraftarın nasıl bağrına bastığını anlattık. Beşiktaş'ta belirsizlik dönemi bitti. Bu durumun oyuncularımızda da olumlu etki yapacak, onların da kendini toparlayacağını düşünüyoruz" dedi.

EĞER FIRSAT OLURSA NEDEN OLMASIN

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, "Hocanın elinde bir oyuncu portföyü var. Hocayla bir araya geleceğiz transferle ilgili. Eğer fırsat olursa hocanın elindeki portföyden de yararlanmak istiyoruz" dedi.

HER İKİ TARAF DA HEYECANLI

Camiamızın her ferdini birlik ve beraberlik içinde olmaya davet eden Başkan Serdal Adalı, "Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskını yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamız MANU'dan ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kaldılar. Ole ise cesaretle 'Biz bu işi beraber yaparız' sözü bu anlaşmada en büyük etken. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır" dedi. Başkan Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in yarım sezon için 1.2 milyon euro, gelecek sezon için ise 2.4 milyon euro maaş alacağını açıkladı.