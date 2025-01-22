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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERERİ: Rashica: Taraftarımız harikaydı

BEŞİKTAŞ HABERERİ: Rashica: Taraftarımız harikaydı

Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Milot Rashica, açıklamalarda bulundu. İşte Rashica'nın sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 21:27
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BEŞİKTAŞ HABERERİ: Rashica: Taraftarımız harikaydı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar'da iki gol bir asistle yıldızlaşan Milot Rashica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ÜZGÜNÜM"

Bolu'daki facia ile ilgili konuşan Rashica, "Bolu'daki yangında sevdiklerini kaybedenlerden dolayı duyduğum üzüntüyle cümlelerime başlamak istiyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. İlk günden beri hocamız, bize bir enerji getirdi. Bu işi seviyor, heyecanlı birisi ve bizi de motive ediyor. Bol gollü bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum." dedi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Taraftardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rashica, "Umuyorum ki böyle devam ederiz. Taraftarımız bugün harikaydı. Bizlere çok büyük destek verdi. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünden pozitif olan şeyleri alacağız ve ilerleyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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