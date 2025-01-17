Beşiktaş’ta sol bek operasyonu: Rıdvan Yılmaz için ısrar sürüyor!

Ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 20 puan gerisinde 6'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor... En az üç bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların önceliklerinden biri de sol bek... Arthur Masuaku'yla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ın bu bölge için ilk düşündüğü isim; eski yıldızı Rıdvan Yılmaz... 2022 yılında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Rangers'a sattığı genç sol bek için İskoç ekibine kiralama teklifinde bulunuldu. İskoç medyası ise; Rangers'ın bu teklife pek sıcak bakmadığını duyursa da siyah-beyazlılar, ısrarını sürdürecek. Rıdvan'la yakın arkadaş olan Ersin'in de yeniden birlikte oynama çağrısı yaptığı belirtildi. Beşiktaş hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz transferi noktalayacak.