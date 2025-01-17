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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta sol bek operasyonu: Rıdvan Yılmaz için ısrar sürüyor!

Beşiktaş’ta sol bek operasyonu: Rıdvan Yılmaz için ısrar sürüyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ligin ilk yarısını lider Galatasaray’ın 20 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, öncelikli hedeflerinden biri olan sol bek pozisyonu için eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı kadroya katmayı düşünüyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Beşiktaş’ta sol bek operasyonu: Rıdvan Yılmaz için ısrar sürüyor!

Ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 20 puan gerisinde 6'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor... En az üç bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların önceliklerinden biri de sol bek... Arthur Masuaku'yla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ın bu bölge için ilk düşündüğü isim; eski yıldızı Rıdvan Yılmaz... 2022 yılında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Rangers'a sattığı genç sol bek için İskoç ekibine kiralama teklifinde bulunuldu. İskoç medyası ise; Rangers'ın bu teklife pek sıcak bakmadığını duyursa da siyah-beyazlılar, ısrarını sürdürecek. Rıdvan'la yakın arkadaş olan Ersin'in de yeniden birlikte oynama çağrısı yaptığı belirtildi. Beşiktaş hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz transferi noktalayacak.

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