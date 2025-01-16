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Haberler Fenerbahçe Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleleri devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu dev turnuvayı kazanma ihtimallerini açıkladılar. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 11:36
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Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, mücadelelerini sürdürüyor.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ligde 12 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray, salı günü sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

6 puanla 21. sırada olan Fenerbahçe ise Perşembe günü evinde Lyon'u ağırlayacak.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son olarak 6 puanla 28. sırada olan Beşiktaş, Athletic Bilao ile Dolmabahçe'de karşılaşacak.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu mücadeleleri kazanmak ve üst tura yükselmek isteyen temsilcilerimiz hazırlıklarını sürdürüyor.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şimdi ise bir araştırma şirketi Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini açıkladı.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte Football Meets Data'ya göre oranlar;

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

% 0.03 - Beşiktaş

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

% 2 - Fenerbahçe

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