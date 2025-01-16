Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleleri devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu dev turnuvayı kazanma ihtimallerini açıkladılar. İşte detaylar...
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Son olarak 6 puanla 28. sırada olan Beşiktaş, Athletic Bilao ile Dolmabahçe'de karşılaşacak.
Bu mücadeleleri kazanmak ve üst tura yükselmek isteyen temsilcilerimiz hazırlıklarını sürdürüyor.
Şimdi ise bir araştırma şirketi Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini açıkladı.
İşte Football Meets Data'ya göre oranlar;
% 0.03 - Beşiktaş
% 2 - Fenerbahçe
% 5 - Galatasaray
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