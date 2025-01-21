  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Yeni rota: Edwards

Yeni rota: Edwards

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna kanat takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah beyazlıların geçtiğimiz günlerde Sporting Lizbon'un kadro dışı bıraktığı İngiliz futbolcu Marcus Edwards'ı listesine aldığı öğrenildi. Edwards'a Beşiktaş dışında Nottingham Forest ve Olympiakos'un da ilgilendiği ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 26 yaşındaki yıldızın Lizbon ile olan kontratı 2026'da sona erecek. Gelecek planları yapan İngiliz oyuncunun katkı vereceği bir kulüp aradığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni rota: Edwards
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna kanat takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah beyazlıların geçtiğimiz günlerde Sporting Lizbon'un kadro dışı bıraktığı İngiliz futbolcu Marcus Edwards'ı listesine aldığı öğrenildi. Edwards'a Beşiktaş dışında Nottingham Forest ve Olympiakos'un da ilgilendiği ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 26 yaşındaki yıldızın Lizbon ile olan kontratı 2026'da sona erecek. Gelecek planları yapan İngiliz oyuncunun katkı vereceği bir kulüp aradığı belirtildi.
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...
CANLI | Beyaz Saray'da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
F.Bahçe'den Ahmetcan operasyonu!
Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması! Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması! 01:54
Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması! Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu açıklaması! 01:41
Chelsea evinde hata yapmadı! Chelsea evinde hata yapmadı! 01:10
Chelsea evinde hata yapmadı! Chelsea evinde hata yapmadı! 01:09
Trabzonspor evinde rahat kazandı! Trabzonspor evinde rahat kazandı! 00:26
Şenol Güneş: Uğurcan aslında gitmezdi ama... Şenol Güneş: Uğurcan aslında gitmezdi ama... 00:26
Daha Eski
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 00:26
Trabzonspor o futbolcuyla anlaştı! Trabzonspor o futbolcuyla anlaştı! 00:26
G.Saray'da Eren Elmalı gelişmesi! G.Saray'da Eren Elmalı gelişmesi! 00:26
G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı! G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı! 00:26
Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! 00:26
Üründül'den maç sonu flaş yorum! Üründül'den maç sonu flaş yorum! 00:25