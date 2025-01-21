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Yeni rota: Edwards
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna kanat takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah beyazlıların geçtiğimiz günlerde Sporting Lizbon'un kadro dışı bıraktığı İngiliz futbolcu Marcus Edwards'ı listesine aldığı öğrenildi. Edwards'a Beşiktaş dışında Nottingham Forest ve Olympiakos'un da ilgilendiği ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 26 yaşındaki yıldızın Lizbon ile olan kontratı 2026'da sona erecek. Gelecek planları yapan İngiliz oyuncunun katkı vereceği bir kulüp aradığı belirtildi.
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