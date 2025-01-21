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Haberler Beşiktaş Hadjam pazarlığı

Hadjam pazarlığı

Beşiktaş, Young Boys forması giyen sol bek Jaouen Hadjam'ı transfer listesine ekledi. Ligde istediği sonuçları alamayan, ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İsviçre Süper Ligi takımlarından Young Boys'un 21 yaşındaki Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için pazarlıklara başladı. Hadjam'ın Young Boys ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Kariyerinde 114 maça çıkan oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
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Hadjam pazarlığı
Beşiktaş, Young Boys forması giyen sol bek Jaouen Hadjam'ı transfer listesine ekledi. Ligde istediği sonuçları alamayan, ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İsviçre Süper Ligi takımlarından Young Boys'un 21 yaşındaki Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için pazarlıklara başladı. Hadjam'ın Young Boys ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Kariyerinde 114 maça çıkan oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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