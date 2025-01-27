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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Go Ahead Eagles'ın golcüsü Victor Edvardsen'i radarına aldı. İşte Edvardsen'in transferine ilişkin son gelişmeler... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 13:50
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ALP ÜLGENALP
Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda takıma bir forvet takviyesi yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine Hollanda Eredivisie ekiplerinden Go Ahead Eagles'ın golcüsü Victor Edvardsen geldi.

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isim olarak Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth öne çıkarken bu transferin gerçekleşmesinin zorluğu nedeniyle alternatif seçenekler değerlendirilmeye başlandı.

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Bu kapsamda 29 yaşındaki Edvardsen ismi dikkat çekti.

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Hollanda basınından VoetbalPrimeur'ün haberine göre, Beşiktaş şu ana kadar Go Ahead Eagles'a resmi bir teklif sunmadı.

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Ancak siyah-beyazlıların kısa süre içinde Hollanda kulübüyle temas kurması bekleniyor.

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Victor Edvardsen'e olan ilginin arkasında Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'nin etkisi olduğu ifade edildi.

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Moe'nin Edvardsen'i uzun süredir takip ettiği ve oyuncuya büyük bir hayranlık duyduğu aktarıldı.

Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde

Edvardsen, bu sezon Eredivisie'de çıktığı 19 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

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