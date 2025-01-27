Beşiktaş’ta forvet arayışı! Victor Edvardsen gündemde
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Go Ahead Eagles'ın golcüsü Victor Edvardsen'i radarına aldı. İşte Edvardsen'in transferine ilişkin son gelişmeler... (BJK spor haberleri)
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Bu kapsamda 29 yaşındaki Edvardsen ismi dikkat çekti.
Hollanda basınından VoetbalPrimeur'ün haberine göre, Beşiktaş şu ana kadar Go Ahead Eagles'a resmi bir teklif sunmadı.
Ancak siyah-beyazlıların kısa süre içinde Hollanda kulübüyle temas kurması bekleniyor.
Victor Edvardsen'e olan ilginin arkasında Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'nin etkisi olduğu ifade edildi.
Moe'nin Edvardsen'i uzun süredir takip ettiği ve oyuncuya büyük bir hayranlık duyduğu aktarıldı.
Edvardsen, bu sezon Eredivisie'de çıktığı 19 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
2023 yılından bu yana Go Ahead Eagles forması giyen İsveçli golcünün Hollanda kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var.
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