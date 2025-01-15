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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı

Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:18 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:24
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Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo, gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi.

Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı

Bu performansıyla birçok takımın transfer listesine dahil olan Romulo için Beşiktaş da nabız yokluyor.

Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı

İHA'nın edindiği bilgilere göre, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi başarılı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı

Ayrıca Göztepe de 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo'nun 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almak istiyor.

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