Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Bu performansıyla birçok takımın transfer listesine dahil olan Romulo için Beşiktaş da nabız yokluyor.