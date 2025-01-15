Beşiktaş'tan Romulo bombası! Transfer görüşmeleri başladı
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:18 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 16:24
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İHA'nın edindiği bilgilere göre, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi başarılı oyuncuya ilgisi bulunan kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.
Ayrıca Göztepe de 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Romulo'nun 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almak istiyor.
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