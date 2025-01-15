  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş UEFA'dan Beşiktaş'a müjde

UEFA'dan Beşiktaş'a müjde

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Kulübü, Twente maçında taraftarların deplasman tribününe alınacağını açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 21:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 21:10
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan Beşiktaş'a müjde

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Twente ekibiyle deplasmanda yapılacak maçı statta takip edebileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in daha önce siyah-beyazlı taraftarların 30 Ocak'ta oynanacak Twente-Beşiktaş müsabakasına alınmaması yönünde karar aldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulumuzun, taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir. Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır."

İşte Beşiktaş'ın açıklaması...

F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı
Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı
DİĞER
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?
CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze'de ateşkes onaylandı
F.Bahçe'de Medina transferine Lens engeli
Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız - F.Bahçe Beko | CANLI Kızılyıldız - F.Bahçe Beko | CANLI 21:48
Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Beşiktaş'tan taraftarına müjde! 21:01
Zaha Messi'ye rakip olacak! Zaha Messi'ye rakip olacak! 20:37
Adanaspor'dan 3 transfer daha! Adanaspor'dan 3 transfer daha! 19:22
G.Saray'ın Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor! 19:24
N.Şahin'in geleceği tehlikede N.Şahin'in geleceği tehlikede 19:42
Daha Eski
Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet 19:50
Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi 19:52
Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! 20:36
F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Mourinho istedi Guardiola aldı 16:09
Süper Lig devinden Romulo bombası! Süper Lig devinden Romulo bombası! 16:18
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! 16:45