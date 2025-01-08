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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 19:36
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da yer aldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na seçilen Serdal Adalı'yı tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

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