Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Hafta sonu görüşülecek

Beşıktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Olağanüstü genel kurulda rekor oyla göreve seçilen Başkan Serdal Adalı ayağının tozuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne yaptığı ziyaretlerin ardından teknik direktör sorununu çözmek için harekete geçti. Yurt dışında bulunan Sergen Yalçın'la birkaç kez telefon görüşmesi yaptı. Adalı ile Yalçın'ın hafta sonu bir araya gelmek için sözleştikleri belirlendi.

Adalı bu kritik görüşmede Yalçın'a hemen göreve başlaması için resmi teklifte bulunacak ve kendi şartlarını da masaya koyacak. Sergen Yalçın'ın yardımcılarının büyük bölümü belli. Başarılı hocanın, yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getirmesi bekleniyor. Serdar Topraktepe'nin ise yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi planlanıyor.