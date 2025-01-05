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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mert Günok için alternatif arayan Beşiktaş'tan bomba bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Berke Özer'i transfer etmek için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 11:37
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Mert Günok için alternatif arayışına giren yeni yönetim, kaleyi 24 yaşındaki genç Berke Özer'e emanet etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın, 24 yaşındaki kaleci hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Berke Özer'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 4 büyüklerin Ahmed Kutucu ve Berke Özer'e ilgisi olduğunu söylemişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Berke Özer bu sezon Eyüpspor formasıyla 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

24 yaşındaki eldiven kalesinde 17 gol görürken, 7 maçta da kalesini gole kapattı.

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