TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Mert Günok için alternatif arayışına giren yeni yönetim, kaleyi 24 yaşındaki genç Berke Özer'e emanet etmeyi planlıyor.

Berke Özer'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.