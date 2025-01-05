TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berke Özer operasyonu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mert Günok için alternatif arayan Beşiktaş'tan bomba bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Berke Özer'i transfer etmek için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 4 büyüklerin Ahmed Kutucu ve Berke Özer'e ilgisi olduğunu söylemişti.
Berke Özer bu sezon Eyüpspor formasıyla 18 maça çıktı.
24 yaşındaki eldiven kalesinde 17 gol görürken, 7 maçta da kalesini gole kapattı.
Berke'nin İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1.91 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.
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