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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta ilk hamle Angel Correa olacak!

Beşiktaş'ta ilk hamle Angel Correa olacak!

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Seçimden sonra yeni yönetimin sağ kanat için ilk çalacağı kapı Arjantinli Angel Correa olacak. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'ta ilk hamle Angel Correa olacak!

Beşıktaş'ta başkanlık yarışı devam ederken başkan adaylarının transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar özellikle kanat oyuncusu transferine odaklanmış durumda. Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı yaşayarak tamamlayan Kara Kartal, mevcut kadrosuna daha fazla hücum gücü katmak ve yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Seçilecek yönetim, hem savunmaya hem de ofansif hattına yeni oyuncular kazandırmak için çalışmalarını hızlandırmışken, kanat transferi bu stratejinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın bu alandaki hedefi, takımın hücum hattını güçlendirerek daha fazla gol atmasını sağlamak.

ATLETICO MADRID BIRAKMAK İSTEMİYOR

Beşıktaş, sağ kanat pozisyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Atletico Madrid'in yıldızı Angel Correa. Yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların sıkça gündemine gelen Arjantinli oyuncu, Atletico Madrid'de uzun yıllardır forma giyiyor ve kulübün en önemli isimlerinden biri. Kara Kartal, Correa'yı hücum hattına takviye olarak almak istiyor. Ancak, Atletico Madrid oyuncusunu bırakmak istemiyor. Yeni yönetim, Correa'nın transferi için çözüm yolları arayacak. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş seçimden sonra Atletico Madrid'e resmi bir teklif sunacak. Correa'nın Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

LATİN AMERİKALI'NIN KARİYERİ

Angel Correa, 2015'ten bu yana Atletico Madrid forması giyiyor ve bu süreçte 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Ligi zaferi ve 1 UEFA Süper Kupa kazandı. Arjantinli futbolcu, Atletico Madrid'de 421 kez forma giyerek kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. 2015'ten beri Arjantin Milli Takımı'nda oynayan Angel Correa, milli takımda da önemli başarılara imza attı. 2021'de Copa America ve 2022'de Dünya Kupası kazanan Arjantin kadrolarında yer aldı. Bu başarılarla Correa, Arjantin futbol tarihine adını yazdırdı.

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