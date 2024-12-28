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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan siyah-beyazlı taraftarları endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi!

Süper Lig'de Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Ciro İmmobile için sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Özellikle Suudi Arabistan'dan tekliflerin olduğu öne sürüldü. İtalyan santrforu kadrosuna katmak isteyen Arabistan ekipleri, nabız yoklamaya başlarken, Ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalabilirler. Siyahbeyazlı ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ciro İmmobile, iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig macerasını noktalayıp devre arası Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Bu arada İtalyan yıldızın gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

13 GOLE İMZA ATTI

Transfer döneminde Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri reddeden Ciro İmmobile için Suudi Arabistan ekipleri yine devreye girdi. 34 yaşındaki İtalyan oyuncunun Beşiktaş macerası kısa sürecek gibi görünüyor. Sezon başında Lazio'dan 2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle takıma katılan ve Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapan İmmobile, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 5'i penaltıdan 9 gole imza attı. İmmobile, Beşiktaş formasıyla toplamda 20 maçta boy gösterdi. İtalyan golcü, bu maçlarda takımına 13 gollük bir katkı sağladı.

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