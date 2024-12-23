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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Lauriente ısrarı!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Lauriente ısrarı!

Beşiktaş sezon öncesi transfer teklifinde bulunduğu Armand Lauriente için bir kez daha temasta bulunacak. Fransız sol kanat oyuncusunun takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Lauriente ısrarı!

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Beşıktaş'ta başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken, ara transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Mevcut futbol takımı kadrosunun çeşitli bölgelerine transfer ihtiyacı olduğuna dikkat çeken iki başkan adayı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı öncelikle kanat transferi yapacaklarını dile getirmişti. Siyah-beyazlılar bu bağlamda yaz transfer döneminde de gündemine gelen Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente için tekrar harekete geçeceği belirlendi. Kartal'ın devre arasında İtalyan ekibine teklif yapması bekleniyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

İkı kantta da oynayabilen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Çizme ekibinin yıldız futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında. Siyah-beyazlılar, ilk etapta kiralama yöntemini düşünüyor. Bu sezon 16 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asiste imza attı. Sassuolo ile 2027 yılına kadar kontratı bulanan yıldız oyuncuya güncel verilere göre 10 milyon euro değer biçiliyor. Profesyonel kariyerinde 215 maça çıkan Lauriente 44 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

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