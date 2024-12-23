30 Aralık’ta ayağa kalkacağız

Beşıktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, kötü gidişatı değerlendirdi. Adalı, "Saha içindeki tablonun ve saha dışındaki hadiselerin camiamızda yarattığı psikolojik tahribatın farkındayız. En büyük üzüntüyü, genç ve çocuk taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüleri gördüğümde hissediyorum. Beşiktaş puan kaybedebilir, maç kaybedebilir ama umudunu, inancını kaybedemez. Beşiktaşlılar stadımızdan evlerine bazen mutsuz da dönebilir ama umutsuz dönemez" ifadelerini kullandı

TOPLULUK DEĞİL CAMİA OLACAĞIZ

Biz bu gidişatı değiştirmek için çalışmalara başladığını söyleyen Adalı, "Saha içi ve Genel Kurul üyelerimizin teveccühleriyle göreve gelir gelmez takımımız için gereken takviyeleri yapacak, önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaşımızın kasasından 1 kuruş harcatmayacağız. Hayal denilen projelerin nasıl gerçek olduğunu camiamıza önümüzdeki günlerde birer birer açıklayacağız. 30 Aralık sabahından başlayarak biz hep birlikte ayağa kalkacağız. Topluluk değil camia olacağız" diye konuştu.