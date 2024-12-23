  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş 30 Aralık’ta ayağa kalkacağız

30 Aralık’ta ayağa kalkacağız

Adalı, “Öncelikle futbol şubesi için gereken somut adımları atmaya başlıyoruz. Görüşmelerde büyük bir aşama kaydettiğimiz önemli bir futbol adamı bugün Beşiktaş için Türkiye’de olacak, onunla birlikte ortaya bir futbol aklı koyacağız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
30 Aralık’ta ayağa kalkacağız

Beşıktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, kötü gidişatı değerlendirdi. Adalı, "Saha içindeki tablonun ve saha dışındaki hadiselerin camiamızda yarattığı psikolojik tahribatın farkındayız. En büyük üzüntüyü, genç ve çocuk taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüleri gördüğümde hissediyorum. Beşiktaş puan kaybedebilir, maç kaybedebilir ama umudunu, inancını kaybedemez. Beşiktaşlılar stadımızdan evlerine bazen mutsuz da dönebilir ama umutsuz dönemez" ifadelerini kullandı

TOPLULUK DEĞİL CAMİA OLACAĞIZ

Biz bu gidişatı değiştirmek için çalışmalara başladığını söyleyen Adalı, "Saha içi ve Genel Kurul üyelerimizin teveccühleriyle göreve gelir gelmez takımımız için gereken takviyeleri yapacak, önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaşımızın kasasından 1 kuruş harcatmayacağız. Hayal denilen projelerin nasıl gerçek olduğunu camiamıza önümüzdeki günlerde birer birer açıklayacağız. 30 Aralık sabahından başlayarak biz hep birlikte ayağa kalkacağız. Topluluk değil camia olacağız" diye konuştu.

F.Bahçe'ye milli kanat!
F.Bahçe'de Maximin için sürpriz iddia!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
F.Bahçe ve G.Saray Chelsea'nin yıldızı için devrede!
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi 07:14
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:46
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:43
Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! 23:56
Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! 23:56
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 23:56
Daha Eski
Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! 23:56
Muslera'dan emeklilik açıklaması! Muslera'dan emeklilik açıklaması! 23:56
G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 23:56
G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! 23:56
R. Madrid'li yıldızlardan enfes goller! R. Madrid'li yıldızlardan enfes goller! 23:56
Göztepe üç golle kazandı! Göztepe üç golle kazandı! 23:56