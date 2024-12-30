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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun sonuçlanması ve Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar için son olarak Alman basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:11
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

Siyah beyazlılar için son olarak Alman basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

Kicker'da yer alan habere göre Beşiktaş, Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg'da kiralık olarak forma giyen Livan Burcu ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

Sezon öncesi yaz transfer döneminde Union Berlin'den Magdeburg'a sezon sonuna kiralanan 20 yaşındaki sol kanat, sezonun şimdiye kadarki kısmında 16 maça çıkarken 2 gol 2 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

ARA TRANSFERDE GELEBİLİR

Haberde ayrıca, genç yıldızın tüm tarafların anlaşmaya varması halinde ocak ayında Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

Livan Burcu, Ümit Milli Takım formasını da şimdiye kadar 7 karşılaşmada giydi ve 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Livan Burcu, Milli Takım'ın U21 kategorisinde de forma giyebiliyor. Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, seçilmesi takdirde yurt dışında oynayan genç Türk oyunculara yöneleceklerini söylemişti.

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