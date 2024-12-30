TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan gurbetçi yıldıza kanca! Alman basını duyurdu
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun sonuçlanması ve Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar için son olarak Alman basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:11
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Sezon öncesi yaz transfer döneminde Union Berlin'den Magdeburg'a sezon sonuna kiralanan 20 yaşındaki sol kanat, sezonun şimdiye kadarki kısmında 16 maça çıkarken 2 gol 2 asist kaydetti.
ARA TRANSFERDE GELEBİLİR
Haberde ayrıca, genç yıldızın tüm tarafların anlaşmaya varması halinde ocak ayında Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.
Livan Burcu, Ümit Milli Takım formasını da şimdiye kadar 7 karşılaşmada giydi ve 1 gol kaydetti.
SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI
Livan Burcu, Milli Takım'ın U21 kategorisinde de forma giyebiliyor. Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, seçilmesi takdirde yurt dışında oynayan genç Türk oyunculara yöneleceklerini söylemişti.
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