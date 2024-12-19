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Potada son 16 aşkına
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u konuk edecek. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç, saat 20.00'de başlayacak. Polonya'da iki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 80-64 kazanarak önemli avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip, bugünkü müsabakada 16 ve üstü farkla yenilmezse adını son 16 turuna yazdıracak.
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