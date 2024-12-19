Filipe Çelikkaya sürprizi

Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin ekibini güçlendirmek amacıyla, kendisine yardımcı olacak Pro Lisanslı bir teknik direktör getirmeyi düşünüyor. Bu isimlerden biri de Filipe Çelikkaya. Deneyimli çalıştırıcı son olarak Sporting B takımında teknik direktörlük görevini üstlenmişti. 39 yaşındaki antrenör, Haziran ayı sonunda Sporting B'den ayrılmıştı. Görüşmeler olumlu geçmesine rağmen, kongre nedeniyle bekleme kararı alındı. Ayrıca listede 3-4 isim daha bulunuyor.

BABA TÜRK, ANNE PORTEKİZLİ

Türk bir baba ve Portekizli bir annenin oğlu olan Filipe Çelikkaya, teknik direktörlük kariyerine 2010 yılında Benfica U15 takımında başladı. Filipe Çelikkaya daha sonra sırasıyla Al-Ahli, Almada, Sporting U19, Chaves, Vitoria, Shakhtar Donetsk ve Sporting B'de görev aldı.