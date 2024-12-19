Beşiktaş'ta kış

Geçtığımız yıllarda Beşiktaş ligi 11. sırada bitirdi. Bir sezonda 49 gol yedi. Liderin 46 puan gerisinde kaldı. Son 4 sezondur her Kasım veya Aralık aylarında teknik direktör değişikliğine gitti. Siyah-Beyazlı takımın çok şeyler yaşadığı zor günleri oldu fakat yönetimin, başkanın, teknik heyetin, idarecilerin, futbolcuların ve menajerlerin böylesine darmadağın durumuna rastlanmadı. Şu Adana Demirspor maçı her şeyin tuzu biberi oldu ve gün gibi ortaya çıkardı.

RESET DÜĞMESİ GEREKİYOR

Oysa ki Türkiye'nin ilk kulübü olan Beşiktaş dediğimizde akademi, alt yapı, dürüst ve şeffaf yönetim, güçlü kadro, tecrübeli ve başarılı isimler aklımızda yer etmişti. Ayrıca sosyal sorumluluk alabilen ve takımın her türlü yanında olan bir taraftar grubu vardı. Dönüp bakıyoruz. Alınan yenilgilerden sonra meğer takımda başka konular da sümen altında duruyormuş. Kartal'a bir reset düğmesi gerekiyor. Beşiktaş temiz eller operasyonu ile fabrika ayarlarına dönmeli.

CİMBOM İLE BAŞLADI G.SARAY'LA BİTTİ

Güzel günler Sarı Kırmızılar ile oynadığı Süper Kupa finaliyle harika başlamıştı. Süper Lig'de Ekim ayı sonlarında oynadığı Galatasaray derbisinde aldığı yenilgiyle hem namağlup unvanı bitti hem de kötü haftalar arka arkaya geldi.