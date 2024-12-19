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Haberler Beşiktaş Demoralize Kartal

Demoralize Kartal

Beşiktaş’ta kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Adana Demir yenilgisi sonrası taraftarların tesislere gelerek protesto etmesi siyah-beyazlı takımda moralleri tamamen bozdu. Futbolcular ve teknik heyetin konuşmadığı gözlenirken, ara transferde bazı isimlerin gideceği söylendi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Demoralize Kartal

Bu sezon ligde ilk kez galip gelen Adana Demirspor karşısında alınan yenilgi siyah-beyazlılarda şok etkisi yarattı. Futbolcuların, A. Demirspor karşısında son derece moralsiz durumda oldukları ve fiziki ve manevi bazı sorunlar yaşadıkları görüldü. Başkan adayları Yücel ve Adalı'nın 29 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda seçilmeleri halinde Sergen Yalçın'la masaya oturacaklarını açıklamaları da Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve ekibinin motivasyonunu bozdu.

AYRILIKLAR KAPIDA

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü hangi başkan adayı göreve seçilirse seçilsin ocak ayında takıma büyük neşter vuracak. Buna göre yabancı oyunculardan Arthur Masuaku, Joao Mario ve Jean Onana ile ara transferde kesin olarak yollar ayrılacak. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Masuaku ve Joao Mario'dan kendilerine kulüp bulmalarını söylenecek. 2027'ye kadar kontratı bulunan Onana da bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak gönderilmeye çalışılacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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