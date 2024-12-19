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Haberler Beşiktaş Adaylar başvurularını yaptı

Adaylar başvurularını yaptı

Siyah-beyazlı kulübün divan başkanlık kurulundan yapılan açıklamada, "22- 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Adaylar başvurularını yaptı
Siyah-beyazlı kulübün divan başkanlık kurulundan yapılan açıklamada, "22- 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz" denildi.
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