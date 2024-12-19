BEŞİKTAŞ HABERİ: Hüseyin Yücel’den flaş Sergen Yalçın kararı! Seçimi kazanması halinde...

Hüseyin Yücel, 29 Aralık'ta yapılacak kongrede başkan seçilirse ilk iş takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek olacak. Serdal Adalı'nın Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar çalışma fikrinin aksine Yücel'in ilk hedefi Sergen Yalçın'ı hoca yapmak. Henüz bir görüşme olmadı ancak "kaosa gelmem" diyen Sergen'in kapısını Yücel'in bu kez "seçilen başkanım" diye çalacak. Kendisini "Adalı'yı yendim. Mayıs'ta karşıma kimse çıkmaz" diyerek ikna edecek. Yalçın'ın bu teklifi kabul edeceğine inanıyor. Yücel ayrıca Sergen Yalçın'la koordineli şekilde çalışacak bir de sportif direktörü takımın başına getirme planları yapıyor. Bu isim için şu anda öne Sinan Engin çıkmış durumda. Engin'le Hasan Arat görevi kendisine bıraktığı dönemde bir görüşme yaptı. Bu fikrinden bahsetti. Olumlu dönüş aldı. Hüseyin Yücel'in planlarının hayata geçmesi için öncelikle seçimden galip ayrılması gerekiyor. Bu yüzden hedefi Hasan Arat'ın devamı olmadığını göstermek için yönetim kurulunun yüzde 90'ını değiştirecek.