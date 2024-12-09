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Haberler Beşiktaş Hüseyin Yücel'in transfer planı: Listedeki isimler belli oldu!

Hüseyin Yücel'in transfer planı: Listedeki isimler belli oldu!

Kongre kararı alan ve ardından Fenerbahçe derbisinde gelen galibiyet ile camiasını mutlu eden Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel kadronun güçlendirilmesi için kolları erkenden sıvadı. Ara transfer için bir plan hazırlayan Yücel’in bazı yıldız isimlerle önceden birtakım görüşmeler yaptığı ileri sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Hüseyin Yücel'in transfer planı: Listedeki isimler belli oldu!

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NOKTA ATIŞI İSİMLER

Beşıktaş 29 Aralık'ta yapılması beklenen seçim öncesinde hareketli saatler yaşıyor. Kara Kartal'ın mevcut Başkanı Hüseyin Yücel'in olağanüstü seçimli kongre öncesi ara transferde alacağı yıldız futbolcularla bir ön protokol yapıp, kongrede bu isimleri açıklayacağı öğrenildi. Yücel'in Serdar Topraktepe ile bir araya gelip nokta atışı isimler almayı planladığı belirtildi. Bu doğrultuda eğer genç teknik adam da okey verir ise Fransız futbolcular Rayan Cherki ile Lacazette'in menajerleriyle konuşacağı iddia edildi.

HEDEF GURBETÇİ OYUNCULAR

Özellıkle gönderilecek yabancı oyuncular konusunda Topraktepe'nin raporuna göre hareket edileceği ve dikkatlerin altyapı ve gurbetçi oyuncu pazarına verileceği ifade edildi. Sezonun ikinci yarısında öz kaynaktan çıkan daha fazla oyuncuyla profesyonel sözleşme yapılması ve kadroda yer alması beklenirken, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka gibi pek çok Avrupa ülkesinde gurbetçi futbolcu taraması yapılacağı söylendi. Nürnberg'in, 19 yaşındaki sol beki Berkay Yılmaz ve Frankfurt'un 20 yaşındaki forveti Livan Burcu yönetimin listesindeki oyuncular olacak. Gurbetçi futbolcular konusunda tüm adayların bir çalışması olduğu gelen haberler arasında.

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