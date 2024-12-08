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Haberler Beşiktaş Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK FB SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 09:37
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Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Beşiktaş, ezeli rakibini 1-0 mağlup ederek 5 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş 25 puanla 4. sıraya yükselirken Fenerbahçe ise 32 puanla 2. sırada kaldı.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Usta yazar Ömer Üründül, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - F.BAHÇE OYUNA AĞIRLIK KOYAMADI

Hafta içi gazetemdeki kısa tahminimde bu tip maçlarda favori gözüksen de yaralı rakip çok tehlikelidir. Yüksek motivasyonla büyük bir mücadele sergiler ve her türlü sonuç olur. Dün gece Beşiktaş müthiş bir mücadele ile maçı kazanmayı başardı.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Serdar Topraktepe'nin kadro tercihinde çok önemli bir doğrusu vardı; ikili mücadele özelliği olan 3 orta sahayla oynamak. Buna mukabil Mourinho'nun planlaması çok yanlıştı. Bu maçın yüksek dozajda oynanacağı belliydi. Üstelik de seyircisi önünde prestij mücadelesi verecek olan Beşiktaş karşısında.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Tadic gibi devamlılığı olmayan, defansif yönü yetersiz bir yeteneği orta sahada görevlendirdi. Amrabat, belli bir alanda oynayan deneyimli bir ön libero. Fred formsuz. Bu durumda oyunu nasıl domine edeceksin.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

F.Bahçe oyuna hiç ağırlık koyamadı. Sadece Dzeko'nun 3 pozisyonu vardı. İkisini çok kötü kullanarak kaçırdı. En zorunu iyi kullandı onu da Emirhan çizgiden çıkardı. Sonrasında da F.Bahçe beklemediği anda bir de gol yiyince hem rakibin direnci iyice arttı hem de taraftar desteği.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Bu arada çok önemli bir pozisyonda Tadic bitiklikten kaleciye geri pası verdi! Uzatma bölümünde En-Nesyri'nin direkten dönen kafasıyla beraberlik şansı da kaçırıldı. Ve çok önemli bir 3 puan kaybedildi.

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Serdar Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yokluklar içinde büyük iş başardı. Takımın performansı açısında en yetersiz ismi iki yıldız Rafa Silva ve Immobileydi. Genç hakem Mehmet Türkmen'i bu olumsuz futbol iklimimizde yönettiği bu derbi için kutlamak isterim.

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