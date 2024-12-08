Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Serdar Topraktepe'nin kadro tercihinde çok önemli bir doğrusu vardı; ikili mücadele özelliği olan 3 orta sahayla oynamak. Buna mukabil Mourinho'nun planlaması çok yanlıştı. Bu maçın yüksek dozajda oynanacağı belliydi. Üstelik de seyircisi önünde prestij mücadelesi verecek olan Beşiktaş karşısında.

Tadic gibi devamlılığı olmayan, defansif yönü yetersiz bir yeteneği orta sahada görevlendirdi. Amrabat, belli bir alanda oynayan deneyimli bir ön libero. Fred formsuz. Bu durumda oyunu nasıl domine edeceksin.