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Haberler Beşiktaş Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev derbiden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu. Yabancı basın da Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine geniş yer ayırdı. İşte atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 09:54
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MERT KILIÇ
Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Siyah-beyazlılar, rakibini 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...

Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

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Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

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Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

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Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

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Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler

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