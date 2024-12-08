Avrupa Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini konuşuyor! İşte atılan manşetler
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev derbiden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu. Yabancı basın da Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine geniş yer ayırdı. İşte atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...
LIGA BLATT: Beşiktaş - Fenerbahçe maçında çılgın sonuç!
SO FOOT: Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında derbiyi kıl payı kazandı
GOAL ITALIA: Mourinho'nun Fenerbahçe'si düştü, Immobile'nin Beşiktaş'ı sevindi
CORREIRE DELLO SPORT: Immobile'nin 'hayalet' golü ve derbi zaferi: Mourinho ve Dzeko'lu Fenerbahçe'ye 1-0
TUTTOMERCATOWEB: Devler arasındaki mücadeleyi Immobile kazandı: Mourinho 1-0 yenildi, Galatasaray farkı açabilir
SPORT 361: Immobile'nin topuk golü Beşiktaş'ı taşıdı: Mourinho ve Dzeko'lu Fenerbahçe'yi yendi
LUSA: Beşiktaş, İstanbul derbisinde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yendi
O JOGO: Rafa, Gedson ve Joao Mario, İstanbul derbisinde Mourinho'yu yendi
ZEROZERO: Mourinho, Gedson'un atıldığı maçta Beşiktaş'a yenildi
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