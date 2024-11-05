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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a bir İtalyan yıldız daha!

Beşiktaş'ta yönetim hem kanat hem santrfor oynayan Berardi için girişimlerine devam ediyor. İtalyan spor medyasına göre Sassuolo’lu yıldız Domenico Berardi Beşiktaş için gün sayıyor. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a bir İtalyan yıldız daha!

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İtalya'nın altın çocuğu Domenico Berardi'yi transfer etmek için kollarını sıvadı. İtalyan basınında Sassuolonews.net'in duyurduğu habere göre; Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Domenico Berardi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sezon öncesinde de Berardi, Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve transfer gerçekleşmemişti. Sakatlığını atlatan Berardi'nin yeniden formasına kavuşmasının ardından Türkiye'nin yolunu tutabileceği bilgileri de haberde yer aldı.

TAM BİR KANAT SANTRFOR

Kanat takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın Sassuolo'da forma giyen tecrübeli yıldızı Domenico Berardi'nin transferi konusunda girişimlerini arttırması bekleniyor. Sassuolo'da tüm sezonlarda 374 maçta 143 gol atıp, 97 gol kaydeden Berardi, bu sezon Serie B'de oynadığı 4 maçta 1 gol, 3 asist katkı yaptı. Berardi, İtalya'nın şu anda en ofansif anlamda en tecrübeli futbolcusu olarak görülüyor. Yaklaşık 10 yıldır Sassuolo forması giyen 30 yaşındaki Berardi, Beşiktaş'a transfer olması halinde kariyerinde ilk kez İtalya dışına çıkacak.

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