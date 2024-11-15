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Haberler Süper Lig Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların aldıkları ve alacakları yayın gelirleri açıklandı. İşte Süper Lig'in mali tablosu... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 14:07 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 14:10
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Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Trendyol Süper Lig takımlarının bu sezon elde ettiği ve edecekleri yayın gelirleri açıklandı. Buna göre 19 takım, her galibiyette 4.95 milyon lira kazanıyorlar. Takımlar, beraberlik durumundaysa galibiyet için verilen primi bölüşüyor.

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Süper Lig'in ayak bastı parası ise 71.7 milyon lira. 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı 31,3 liradan (yayın ihale günü döviz kuru), diğer yarısı da güncel kur üzerinden kulüplere dağıtılacak.

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için ayrılan kesintiler çıkarıldığında, Süper Lig takımlarına yaklaşık 3.7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu meblağ, döviz kurunda yaşanacak muhtemel değişikliklerle paralellik arz edecek.

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

GELİRİN YÜZDE 46'SI PERFORMANSA GÖRE DAĞITILIYOR

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı, takımların performansına göre pay ediliyor. Yayın gelirinin yüzde 37'si, katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor.

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Geçmişteki her şampiyonluğun ödülü 5.95 milyon lira. Havuzdaki gelirin yüzde 11'i, geçmiş yıllarda şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor.

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Buna göre kulüpler, her şampiyonluk için 5.95 milyon lira kazanıyor. Şampiyon takımın alacağı prim ise katılım primi ile aynı meblağda; 71.1 milyon lira.

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı (yüzde 6), sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara verilecek. Buna göre ligi ikinci sıra bitirecek ekip 56.9, lig üçüncüsü 42.6 lig dördüncüsü 28.4, lig beşincisi 14.3 ve lig altıncısı de 7.2 milyon lirayla ödüllendirilecek.

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

GALATASARAY YAYIN GELİRİNDE DE ZİRVEDE

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 11 maç yapıp 31 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yayın geliri pastasında da en büyük dilimin sahibi konumunda.

Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Sarı kırmızılı kulüp an itibarıyla performanstan 51.9 milyon lira, lige katılımdan 71.7 milyon lira ve geçmişteki 24 şampiyonluğundan ötürü 142.8 milyon lira olmak üzere, toplam 266.4 milyon lira kazanmış durumda.

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