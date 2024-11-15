Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...
2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların aldıkları ve alacakları yayın gelirleri açıklandı. İşte Süper Lig'in mali tablosu... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 14:07 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 14:10
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GELİRİN YÜZDE 46'SI PERFORMANSA GÖRE DAĞITILIYOR
Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı, takımların performansına göre pay ediliyor. Yayın gelirinin yüzde 37'si, katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor.
Geçmişteki her şampiyonluğun ödülü 5.95 milyon lira. Havuzdaki gelirin yüzde 11'i, geçmiş yıllarda şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor.
Buna göre kulüpler, her şampiyonluk için 5.95 milyon lira kazanıyor. Şampiyon takımın alacağı prim ise katılım primi ile aynı meblağda; 71.1 milyon lira.
Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı (yüzde 6), sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara verilecek. Buna göre ligi ikinci sıra bitirecek ekip 56.9, lig üçüncüsü 42.6 lig dördüncüsü 28.4, lig beşincisi 14.3 ve lig altıncısı de 7.2 milyon lirayla ödüllendirilecek.
GALATASARAY YAYIN GELİRİNDE DE ZİRVEDE
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 11 maç yapıp 31 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yayın geliri pastasında da en büyük dilimin sahibi konumunda.
Sarı kırmızılı kulüp an itibarıyla performanstan 51.9 milyon lira, lige katılımdan 71.7 milyon lira ve geçmişteki 24 şampiyonluğundan ötürü 142.8 milyon lira olmak üzere, toplam 266.4 milyon lira kazanmış durumda.
Yayın geliri klasmanında ikinci sırada 229.3 milyon lirayla Fenerbahçe, üçüncü sırada 204 milyon lirayla Beşiktaş ve dördüncü sırada ise 138.1 milyon lirayla Trabzonspor bulunuyor.
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