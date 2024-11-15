Süper Lig ekiplerine dev ödeme! 3.7 milyar lira...

Trendyol Süper Lig takımlarının bu sezon elde ettiği ve edecekleri yayın gelirleri açıklandı. Buna göre 19 takım, her galibiyette 4.95 milyon lira kazanıyorlar. Takımlar, beraberlik durumundaysa galibiyet için verilen primi bölüşüyor.

Süper Lig'in ayak bastı parası ise 71.7 milyon lira. 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı 31,3 liradan (yayın ihale günü döviz kuru), diğer yarısı da güncel kur üzerinden kulüplere dağıtılacak.