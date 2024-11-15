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Haberler Fenerbahçe Jose’ye hayır diyemezsiniz

Jose’ye hayır diyemezsiniz

Amrabat, Fenerbahçe’ye transfer sürecini anlattı ve Jose Mourinho’nun etkisini şu sözlerle açıkladı: “Mourinho ile görüşmem oldu. Ona hayır demek çok zor”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Jose’ye hayır diyemezsiniz

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, transfer sürecini anlattı. "Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım" diyen Amrabat, şöyle devam etti: "Transfer süreci uzun bir süreçti. Hemen hemen 2 ay boyunca Acun Bey'le iletişim halindeydik. Kendisi gerçekten harika birisi. Yaptığımız ilk görüşmede olumlu, güzel şeyler hissetmiştim. Bunu sanırım daha önce de belirtmiştim, çok büyük bir aileye dahil olacağım düşüncesi oluşmuştu bende. Beni Fenerbahçe ailesine istediğini söylemişti. Bir oyuncu için bu bence çok önemli. Hissettiğim şeyler güzeldi. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Bunu daha önce de söylemiştim; eğer Mourinho sizi çağırıyorsa ki herkes onu gayet iyi tanıyor, o 'The Special One.' Ona hayır demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. Harika ve çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Bütün bu sebeplerden dolayı; Fenerbahçe'yi seçtim."

YAPTIĞIM SEÇİMDEN DOLAYI MUTLUYUM

Amrabat, Fenerbahçe, taraftarının çok özel olduğunu söyledi: "İsmim Fenerbahçe'yle anıldığı günden itibaren her gün taraftarlarımızdan binlerce mesaj aldım. Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti, bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden ve burada olmaktan dolayı mutluyum çok şükür. "

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