Spor kulübüdür

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki yönetimin faaliyetlerini eleştirerek, "Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir" dedi. Göreve geldiklerinde kulübün mali açıdan oldukça zor durumda olduğunu dile getiren Arat, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 328 gün geçti. Ben yaklaşık 10 aylık bu süreçte gecesini gündüzüne kattı. Bu süreçte çok zor zamanlar geçirdik. Seçim zamanı kilometrelerce uzayan kuyruklarda sabırla bekleyip bizleri bu göreve layık gördüğünüz için bugün burada size hesap vereceğiz. Yaptığımız icraatları size anlatacağız" dedi.

AĞIR TAŞTIR, ALTINDA KALIRSINIZ

Başkan Hasan Arat, Bir görevi bırakıyorsanız düzgün bir şekilde gelip devir edeceksiniz. Öyle kalabalık koruma ordularıyla kongreye gelmekle olmaz. Ben size Beşiktaş başkanına kimsenin parmak sallayamayacağını söyledim. Bunu da size göstermeye devam edeceğiz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının önünü tamamen açılmıştır. Yapılan tüzük değişikliğini yıllar sonrada kulübe olan yararını herkes hatırlayacaktır" diye konuştu.

GERÇEK BEŞİKTAŞLILAR ÜYE OLDU

Eski başkan Ahmet Nur Çebi dönemine ait mali konular hakkında konuşan Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir. Kulübe usulsüzce üye yapılan kişilerin çoğu gönderildi. İktidar hırsı sizlere neler yaptırmış. Bu işler artık bitti. Sizin küçümsediğiniz insanlar Beşiktaş'a üye oldular. Gerçek Beşiktaşlılar üye oldu kulübe. Beşiktaş'ın malına çökme dönemi sona ermiştir" dedi.

GÖNDERECEĞİMİZ OYUNCULAR VAR

Beşiktaş Futbol A Takımı'nın yapılanmasına devam edildiğini söyleyen Hasan Arat, "Beşiktaş'ta son 3 sezonda 36 oyuncu alınmıştı. Ciddi bir gruplaşma vardı. 37 oyuncuyu kulüpten gönderdik ve sadece 8 futbolcu transfer ettik. Aldığımız oyuncular kilit noktalara yapılan transferler oldu. Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var. Kış transfer dönemi geldiğinde ekibimiz yine çalışmalarını o yönde gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Başkan Arat, idari ve mali genel kurulun ardından Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Arat, "Ben derbiye gidemeyeceğim. Hüseyin Bey gidecek. Benim maalesef yaşadığım bir rahatsızlık vardı, o yüzden dinleneceğim" dedi.

KULÜPTEN ÇALMADIM

Beşiktaş Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisine yöneltilen eleştirileri cevaplayarak, "Ben Beşiktaş'tan çalmadım. Kimseye de kulübün parasını çaldırtmadım" dedi. Çebi, "Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle Beşiktaş Kulübü'nde başkan yardımcılığı ve başkanlık yaptım. Ayrıldığımdan itibaren de kimseyle Beşiktaş hakkında konuşmadım. Buraya Beşiktaş Genel Kurulu'na hesap vermeye geldim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz ama sosyal medyadan da küfür ettirilmez. Ben Beşiktaş'tan ne çaldım ne de başkasına çaldırdım. Ben kendi yönetimime kalan borcu 200 milyon Dolar aşağıya indirerek gittim. Ben 4 yılda bu rakamı aşağı çektim. Yeni yönetim 6 ayda 100 milyon yukarı çekti" diye konuştu.

ÇEBİ DÖNEMİ İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yıl Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin son 6 aylık dönemi ibra edilmedi. Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Yapılan oylamada Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Öte yandan, Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 03.12.2023 – 31.05.2024 tarihleri arasındaki Hasan Arat ve yönetimi, mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.