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Haberler Beşiktaş

Emlak Konut 73-70 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, sahasında Beşiktaş'ı 73-70 yendi. İşte bu karşılaşmaya dair detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 16:13
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Emlak Konut 73-70 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadeleden galip ayrılan taraf 73-70'lik skorla ev sahibi Emlak Konut oldu.

İŞTE KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR:

Emlak Konut: 73 - Beşiktaş: 70

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ziya Özorhon, Hakan Gerey, Mehmet Burak Anlatıcı

Emlak Konut: Thomas 21, Sehernaz Çidal 3, Parks 4, Macaulay 13, Ndour 15, Berfin Sertoğlu 12, Gamze Takmaz 5

Beşiktaş: Lazic 14, Evans 23, Winterburn 11, Elif Bayram 10, Fagbenle 12, Özge Özışık, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 18-26

Devre: 33-41

3. Periyot: 50-53

Beş faulle çıkan: 33.38 Macaulay (Emlak Konut)

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