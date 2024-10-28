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Hentbol takımı 3. tura yükseldi
EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda mücadele eden Beşiktaş, Sırbistan'ın HC Dinamo Pancevo takımını eleyerek 3. tura yükseldi. Sırbistan'ın Pancevo kenti Streliste salonunda oynanan ve ilk yarısı 13-15 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlanan rövanş maçını 26-22'lık skorla HC Dinamo Pancevo kazandı. İstanbul'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı 34-27'lik skor ile kazanan Beşiktaş, tur atlayan taraf oldu.
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