  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Borç 8 milyar 429 milyon TL

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu söyledi. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon lira olduğunu belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borç 8 milyar 429 milyon TL
Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu söyledi. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon lira olduğunu belirtti.
G.Saray'a sambacı sol bek!
İşte dev derbinin 11'leri!
DİĞER
Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa 'Evet' dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca'nın sözleri herkesi güldürdü...
Türkiye'den oyun değiştirici hamle! Oruç Reis'in Somali çıkarmasının perde arkası... Okyanusta gaz karada petrol operasyonu
Gio derbi planını belirledi!
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:31
Meksika'da Sainz rüzgarı! Meksika'da Sainz rüzgarı! 01:28
Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! 01:04
Pendikspor deplasmanda kazandı! Pendikspor deplasmanda kazandı! 01:04
Erzurum FK evinde farklı kazandı! Erzurum FK evinde farklı kazandı! 01:04
F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! 01:04
Daha Eski
Parma ucuz yırttı! Parma ucuz yırttı! 01:04
Gol düellosunda kazanan Bandırma! Gol düellosunda kazanan Bandırma! 01:04
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 01:04
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı kaptı! 01:02
Jose Mourinho: Hayal kırıklığı yaşadım! Jose Mourinho: Hayal kırıklığı yaşadım! 01:01
Yusuf Yazıcı ilk maçında büyük talihsizlik yaşadı! Yusuf Yazıcı ilk maçında büyük talihsizlik yaşadı! 01:01