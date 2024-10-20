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Rafa’nın aklı golde
Beşıktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, oynadığı futbolla mest etse de son haftalarda gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ligin ilk 2 haftasını boş geçmeyen, son olarak 29 Eylül'de Lugano ile oynanan karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, ligde 60 gündür suskun. Ligde Sivas, Trabzon, Eyüp, Kayseri ve Gaziantep sınavlarını boş geçen Silva, Konyaspor ağlarını havalandırıp taraftarları da coşturmayı hedefliyor.
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