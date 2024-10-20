  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş aradığı beki Hollanda'da buldu! Van Bronckhorst onay verdi

Her iki tarafta da oynayabilen bir bek arayan Beşiktaş, aradığı beki Hollanda'da buldu. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda PSV’nin Brezilyalı bek oyuncusunu gözüne kestirdi. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki yıldız için devre arasında hamle yapacağı öğrenildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş aradığı beki Hollanda'da buldu! Van Bronckhorst onay verdi

Beşiktaş, PSV Eindhoven'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mauro Junior ile ilgileniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, hem sol bek hem de gerektiğinde sağ bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Mauro, Beşiktaş'ın savunma hattında eksik kalan rotasyonu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görülüyor. Van Bronckhorst'un da onay verdiği tecrübeli oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında.

YENİ MACERAYA HAZIR

Sözleşmesinin boşa çıkacak olması siyah-beyazlıların iştahını kabartıyor. Avrupa'dan başka kulüplerin de oyuncuyu takip ettiği biliniyor. Beşiktaş, bu transferi tamamlayarak hem savunmasını sağlamlaştırmayı hem de kanatlarda daha etkili bir oyun kurmayı hedefliyor. 1,71'lik futbolcu da kariyerinde yeni bir maceraya hazır durumda. Öte yandan siyah-beyazlıların transfer yapabilmesi için bir yabancısıyla yollarını ayırması gerekiyor.

F.Bahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor!
G.Saray'a Viking rüzgarı! Geleceğe dev yatırım
DİĞER
Kayıp Kamyon’un yıldızları Yetkin Dikinciler ile Gözde Cığacı anlattı: Sette zamanı durdurmaya çalışmışlığımız var!
Bebek katili hemşireden korkunç itiraf! Yenidoğan Çetesi üyesi hemşire konuştu: İlaçlar bebeği sersemletti
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet
Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet 01:24
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet 00:35
Cimbom 3 puanı 3 golle aldı! Cimbom 3 puanı 3 golle aldı! 00:23
Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması! Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması! 00:23
Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum! Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum! 00:23
Cimbom farkı açıyor! İşte güncel puan durumu Cimbom farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 00:22
Daha Eski
Osimhen'in golü ofsayta takıldı! İşte o görüntü Osimhen'in golü ofsayta takıldı! İşte o görüntü 00:22
Eyüpspor evinde 3 puanı kaptı! Eyüpspor evinde 3 puanı kaptı! 00:22
Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 00:22
Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! 00:22
Fırtına Visca ile hayat buldu! Fırtına Visca ile hayat buldu! 00:22
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... 00:22