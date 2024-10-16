  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta tek gündem forvet! İşte listedeki golcüler

Ocak ayında golcü takviyesi yapması beklenen Kartal'ın alternatifleri netleşiyor. Beşiktaş; Patrik Schick, Domenico Berardi ve Luuk De Jong gibi forvetleri takibinde tutuyor. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde hızlıca harekete geçip hamle yapması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta tek gündem forvet! İşte listedeki golcüler

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna tecrübeli bir forvet oyuncusu katmak istiyor. Kadroda Ciro Immobile'ye güçlü bir alternatif hazırlamak isteyen Kartal'da adaylar netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar şimdiden ocak ayı için mesaisini yoğunlaştırdı ve alternatifler üzerinde durmaya başladı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda forvet alternatifleri arasında Patrik Schick, Domenico Berardi ve Luuk De Jong isimleri ön plana çıkıyor.

LİSTEDE ÜÇ ÖNEMLİ İSİM

Leverkusen geri planda kalan Patrik Schick, uzun süreli sakatlığının ardından iyileşen ve kariyerinde yeniden çıkış arayan Domenico Berardi ve PSV Eindhoven'ın kaptanı Luuk de Jong gibi deneyimli oyuncular alternatifler arasında yer alıyor. Hücum hattında rotasyon şansı diğer mevkiilere göre biraz daha az olan Giovanni Van Bronckhorst da ocak ayında bu bölge için transfer bekliyor.

BERARDI'DE SAKATLIK DETAYI

Domenico Berardi, geçen sezon aşil tendonundan sakatlandı. Mart 2024'te sakatlanan Berardi, 1 ay önce iyileşti. Berardi, Serie B'de Sassuolo ile bu sezon 1 maça çıktı.

PSV TUTMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

PSV'de bu sezon başarılı bir grafik yakalayan Luuk De Jong'un sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek. Hollanda basınındaki haberlerde, PSV'nin 34 yaşındaki forveti kadroda tutmak istediği ifade edildi. Ancak tecrübeli forvetin ise kariyerindeki son transferi olabileceği düşüncesi gelebilecek tekliflere hazır olduğu bildirildi. Luuk De Jong bu sezon PSV'de 10 resmi maçta 6 gol, 4 asistle 10 gole direkt katkı sundu.

G.Saray'ın eski aşkı yeniden gündemde! Beşiktaş da peşinde
G.Saray'ın yıldızı Amerika yolcusu!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...
Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi
Süper Lig'in devlerinden transfer kapışması!
Muslera'nın yerine iki aday: Meret ve Benitez
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Ekim Çarşamba Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Ekim Çarşamba 07:00
Basına açık idman Basına açık idman 06:30
Konyalım yürü Konyalım yürü 00:45
Başakşehir hız kesmedi Başakşehir hız kesmedi 00:41
Dennis’e talip çok Dennis’e talip çok 00:40
Lale Cander’in istifası istendi Lale Cander’in istifası istendi 00:40
Daha Eski
Antalya hazır kıta Antalya hazır kıta 00:39
Taraftarımızla kazanacağız Taraftarımızla kazanacağız 00:38
Polonya - Hırvatistan maçına F.Bahçeli yıldızlar damga vurdu! Polonya - Hırvatistan maçına F.Bahçeli yıldızlar damga vurdu! 00:30
Yabancı sınırı için flaş açıklama! Yabancı sınırı için flaş açıklama! 00:29
A. Efes deplasmanda kayıp! A. Efes deplasmanda kayıp! 00:29
F.Bahçe Beko EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı! F.Bahçe Beko EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı! 00:29