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Haberler Beşiktaş

KARTAL’IN KRALI

Beşiktaş’ta ilk 10 resmi maçta 10 gol atan, Süper Lig’de 6 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarsan Ciro İmmobile, gol krallığındaki iddiasını gösteriyor, Beşiktaş’ı umutlandırıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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KARTAL’IN KRALI

Siyah-beyazlI takımda Ciro İmmobile'nin gol yağmuru sürüyor. İtalyan yıldız, kısa sürede uyum sağladığı Beşiktaş'ta ilk 10 maçta 10 gol kaydetti. Süper Lig'de 6 maçta 6 kez rakip fileleri sarsan İmmobile adından söz ettirmeye devam ediyor. Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi olan tecrübeli forvet, kulüp tarihinin de en iyi başlangıçlarından birini yaptı. 2015-2016 sezonunda gol kralı olan Mario Gomez, Beşiktaş'ta o sezon ilk 6 lig maçında 4 gol kaydetmişti. İmmobile ise 6'da 6 yaparak Alman forveti geçti. Yine 2001-2002 sezonunda gol kralı olan İlhan Mansız da ilk 6 lig karşılaşmasında rakip filelere 5 gol göndermişti. İtalyan golcü, İlhan Mansız'ı da geride bırakmıştı oldu.

5 KEZ BAŞARDI

Cıro İmmobile kariyeri boyunca tam 5 kez gol kralı olmayı başardı. 34 yaşındaki forvet oyuncusu; 4 kez İtalya Serie A'da, 1 kez de İtalya Serie B'de gol krallığını elde etti. İtalyan yıldız, 2011-12'de Pescara ile Serie B'de 28 gol atıp kral oldu. İmmobile, 2013-14'te de Juventus'ta 22 golle krallığı almıştı. Deneyimli futbolcu, Lazio ile 2017-18'de 29 gol, 2019-20'de 36 gol ve 2021-12'de 27 golle krallık tacını taktı.

UEFA'DAN PAYLAŞIM

Uefa Avrupa Ligi'nde ikinci haftada yarın Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-E.Frankfurt maçı öncesi UEFA'dan Ciro İmmobile için özel bir paylaşım geldi. UEFA'nın Avrupa Ligi için kullandığı sosyal medya hesaplarından İtalyan yıldızın fotoğrafı yayınlanarak, "İmmobile'nin son 10 maçı = 10 gol" mesajı yazıldı.

ALTIN AYAKKABI KAZANDI

Avrupa futbolu ve İtalya'nın en önemli forvetlerinden Ciro İmmobile, 2019-2020 sezonunda Avrupa'da Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu. İmmobile, Lazio ile o sezon 36 gol atarak, Avrupa'nın en skorer gol kralı olmayı başarmıştı.

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