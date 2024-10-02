Omar Marmoush’a dikkat

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftada Ajax karşısında gelen 4-0'lık yenilgiyi telafi etmek isteyen Beşiktaş, E.Frankfurt maçına odaklandı. Yarın akşam sahasında Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibini ağırlayacak Kartal'ı özellikle hücumda etkili bir rakip bekliyor. Bundesliga'da sezona iyi başlayan E.Frankfurt, ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı ve 12 puanla Bayern Münih'in ardından 2. sıraya çıktı. Dino Toppmöller'in çalıştırdığı takım, Avrupa Ligi'nde ilk hafta Çekya ekibi V.Plzen'le 3-3 berabere kaldı. E.Frankfurt'ta en çok dikkat çeken isim Mısırlı forvet Omar Marmoush oldu. Marmoush, Bundesliga'da ilk 5 haftada 6 gol attı, 3 asist yaptı ve 9 gole doğrudan etki etti. 25 yaşındaki forvet bu istatistikleriyle Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'i geçti.

YENİ SALAH BENZETMESİ

E.Frankfurt ile Bundesliga'da ilk 5 haftada 6 gol, 3 asistlik katkı veren Omar Marmoush, Almanya'da herkesin takip ettiği isim oldu. Almanya'da ve ülkesi Mısır'da 25 yaşındaki yıldız için 'Yeni Mohamed Salah' benzetmesi yapıldı. Hücumda her yerde oynayabilen Omar Marmoush, iki ayağını da kullanabiliyor.