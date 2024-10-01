Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'taki şampiyonluk günlerini özleyip özlemediği sorusuna cevap veren Ghezzal, "Beşiktaş'taki o günler hafızama kazındı. Çok mutluydum orada. Bunların güzel hatıra olması çok iyi bir anı. Taraftarların nezdinde bu şekilde anılmak çok güzel bir duygu. Ama şu anda yüzde yüzümü Rizespor'a adadım." dedi.

Sakatlığıyla ilgili konuşan Ghezzal, "Beşiktaş sağlık ekibiyle herhangi bir sıkıntı var diyemem. Ellerinden geleni yaptılar benim için. Geçen sene huzurlu bir ortam yakalayamadık. Çok fazla hoca değişti, benim fiziksel sıkıntılarım vardı. Takıma yardımcı olmak adına erken döndüm. Bu riski göze aldım ama bu risk ters tepti. Şu anda odak noktam hazır olmak ve maksimumu verebilmek." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'tan sonra Rizespor tercihiyle ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Buraya gelmemin sebebi İlhan Hoca ve onun oyun vizyonu. Şu ana kadar sadece oyunu sonuçlara yansıtmakta zorlandık. Sezonun henüz çok başı. Pozitif kalmak gerekiyor." cevabını verdi.